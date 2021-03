Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat luni pozitia "conflictuala" a Uniunii Europene cu privire la Rusia, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele Consiliului European Charles Michel, cu cateva zile inainte de un summit al Celor 27, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin are programata pentru luni o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a sosit in Rusia cu scopul de a se asigura de sprijinul politic si economic al Moscovei, pentru a doua oara de la declansarea protestelor opozitiei din tara sa in luna august…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres. "Oponentii nostri sau adversarii nostri…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles, printre subiectele discutate aflandu-se cele legate de asigurarea continuitatii campaniei de vaccinare anti-COVID la nivelul UE, eliminarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Vladimir Putin va fi vaccinat impotriva noului coronavirus cu vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii ruși, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului. Inca de la inceputul lunii decembrie a fost lansata campania de vaccinare in Rusia, iar dupa cadrele medicale a venit randul persoanelor…

