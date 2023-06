Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Razboi in Ucraina, ziua 472. Presedintele rus, Vladimir Putin, a subliniat vineri ca deja a inceput contraofensiva ucraineana, dupa cum o demonstreaza desfasurarea de intariri inamice pe front, transmite EFE.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina a inceput deja o ofensiva majora impotriva armatei Rusiei, dar ca forțele Kievului nu și-au indeplinit obiectivele, in ciuda luptei intense care dureaza de cel puțin trei zile, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin ramane deschis oricaror contacte care vor permite mijloace pașnice pentru atingerea obiectivelor „operațiunii militare speciale” - cum numește Rusia invazia in Ucraina, dar Occidentul „nu permite o astfel de oportunitate”, a declarat secretarul de presa al președintelui…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri o lege privind folosirea procedurilor electronice de recrutare, cu scopul de a face mobilizarea mai eficienta si de a acoperi hibele, informeaza Reuters, relateaza Rador.Rusia sustine ca a mobilizat doar putin peste 300.000 de barbati pentru a ajuta…

- Președintele rus Vladimir Putin se teme de ziua in care in Ucraina vor ajunge toate vehiculele blindate promise de aliații sai occidentali. Acestea sunt „zile istorice pentru Ucraina”, scrie tabloidului german Bild.Vezi și: Polonia s-a ‘saturat’ de Ucraina și pune piciorul in prag: UE sa utilizeze…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…