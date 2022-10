Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inspectat joi pregatirile rezerviștilor rusi mobilizați pe un poligon din Districtul Militar Vestic din regiunea Reazan, a relatat un corespondent al Agentiei de presa Interfax, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, miercuri, ca omologul sau rus Vladimir Putin se afla intr-o ”pozitie incredibil de dificila” in razboiul din Ucraina si a ramas fara optiuni dincolo de incercarea de a ”persecuta” civilii pentru a capitula, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la…

- Kremlinul l-a sfatuit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca niciodata "sa nu spuna niciodata". „Sfatul” Kremlinului vine in contextul in care liderul de la Kiev a precizat ca nu are ce discuta cu președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden spune ca omologul sau rus Vladimir Putin a "evaluat gresit" situatia din Ucraina. Biden afirma ca Putin este o persoana rationala, care credea ca va fi bine primit in Ucraina, informeaza newsro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret ce simplifica sederea si dreptul de munca a sute de mii de persoane care au parasit Ucraina ducandu-se in Rusia dupa declansarea interventiei militare a Kremlinului in tara vecina, relateaza France Presse, scrie Agerpres. Fii la curent cu…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat amplasarea de personal inarmat in apropierea fiecarei școli din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a spus prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti ” Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…