Vladimir Putin, cuvinte de laudă pentru Elon Musk: ”O persoană remarcabilă și un om de afaceri excepțional” Președintele rus Vladimir Putin l-a laudat marți, 12 septembrie, pe Elon Musk, numindu-l pe fondatorul Tesla și SpaceX un ”om de afaceri excepțional”. Declarația vine intr-o perioada in care miliardarul a fost acuzat ca a dejucat un atac al Ucrainei asupra Crimeei. Elon Musk, laudat de Vladimir Putin: ”O persoana remarcabila și un om de afaceri excepțional” In urma cu cateva zile, in presa internaționala a aparut informația potrivit careia șeful SpaceX a inchis, in 2022, rețeaua Starlink de teama ca un atac ucrainean in Crimeea ar fi dus la o replica nucleara a Rusiei . De la Moscova, fostul președinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

