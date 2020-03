Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca cea care va trebui sa decida daca el va putea sau nu sa candideze pentru un nou mandat prezidential, dupa adoptarea vastei sale reforme a Constitutiei, este Curtea Constitutionala, informeaza AFP.



Sustinand un discurs in fata parlamentarilor rusi, Putin a estimat ca fiind "posibil "sa fie "resetat" contorul ce limiteaza la doua mandate prezidentiale, dupa adoptarea revizuirii Constitutiei, ceea ce i-ar permite sa candideze din nou dupa incheierea mandatului sau actual, in 2024.



"In principiu, aceasta optiune ar fi posibila,…