- Rusia i-a identificat pe cei doi indivizi suspectati de Londra ca i-au otravit cu substanta neurotoxica noviciok pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, in Anglia, a anuntat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. El a dat insa asigurari ca este vorba despre „civili“, si…

- Autoritatile din Rusia doresc sa identifice rapid cei doi cetateni acuzati de otravirea fostului agent secret Serghei Skripal si pe fiica acestuia, si spera sa primeasca asistenta din partea Marii Britanii, a declarat Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, relateaza TASS.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecți in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistența, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat…

- Politia din Marea Britanie a numit doi suspecti rusi in cazul otravirii lui Serghei Skripal si Iuliei Skripal cu Noviciok, in luna martie, in Salisbury. Politistii si procurorii au facut anuntul miercuri,...

- Londra se pregateste sa ceara Rusiei sa extradeze doi cetateni rusi suspectati de otravirea cu Noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury, in sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a deschide orasul in care oamenii de stiinta rusi au dezvoltat Noviciok, agentul neurotoxic aflat in centrul cazurilor de otravire din Londra, conform news.ro.Cercetatorii rusi au declarat presei locale si internationale ca Uniunea…