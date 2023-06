Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca deja a inceput contraofensiva ucraineana, dupa cum o demonstreaza desfasurarea de intariri inamice pe front."Putem constata cu certitudine ca contraofensiva (ucraineana) deja a inceput", a declarat Putin presei, potrivit agentiei de presa Interfax.…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a comentat contraofensiva Ucrainei in timp ce s-a intalnit joi, la Minsk, cu secretarii Consiliilor de Securitate ale statelor membre CSTO, a transmis agenția belarusa de stat, BelTA.Lukașenko a afirmat ca un numar mare de echipamente ucrainene au fost distruse…

- Președintele rus Vladimir Putin ramane deschis oricaror contacte care vor permite mijloace pașnice pentru atingerea obiectivelor „operațiunii militare speciale” - cum numește Rusia invazia in Ucraina, dar Occidentul „nu permite o astfel de oportunitate”, a declarat secretarul de presa al președintelui…

- Finantatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, incearca probabil sa il convinga pe presedintele rus Vladimir Putin sa treaca in defensiva inaintea unei potentiale contraofensive ucrainene. Retorica lui, care in mod gresit a fost interpretata ca un apel la incetarea razboiului, vizeaza de fapt, sa determine…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la o intalnire a comandamentului militar din regiunea din sudul Ucrainei Herson, detinuta partial de Rusia, a anuntat marti Kremlinul, citat de Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca in prezent Rusia are prioritați clare pentru utilizarea Forțelor Sale Armate, iar cea mai importanta este direcția ucraineana. Declarațiile au fost facute in prezenșa ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, cand cei doi au discutat despre flota rusa.„Este…

- Președintele rus Vladimir Putin se teme de ziua in care in Ucraina vor ajunge toate vehiculele blindate promise de aliații sai occidentali. Acestea sunt „zile istorice pentru Ucraina”, scrie tabloidului german Bild.Vezi și: Polonia s-a ‘saturat’ de Ucraina și pune piciorul in prag: UE sa utilizeze…

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…