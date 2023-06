Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Boris Nadejdin, un fost deputat liberal, a declarat pe canalul NTV deținut de compania rusa Gazprom ca președintele Vladimir Putin trebuie schimbat la urmatoarele alegeri, informeaza Newsweek.In cadrul unei discuției, Nadejdin, care s-a opus invaziei Ucrainei de catre Putin, a spus ca sub actualul…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Șeful Serviciului de Securitate al Federației Ruse (FSB, principalul succesor al KGB) a acuzat marți, 11 aprilie, Kievul și Occidentul ca recruteaza tineri ruși pentru a organiza atacuri armate in țara lor de origine și rebeliune armata in Rusia, informeaza The Moscow Times preluand AFP.Acuzația șefului…

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…

- Presedintele rus spune ca propunerile Chinei ar putea fi folosite ca o baza pentru un acord de pace intre Rusia si Ucraina, dar nu considera ca Occidentul si Kievul vor așa ceva acum. Puterile occidentale doresc sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, a spus Putin la finalul vizitei efectuate…