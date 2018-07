Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere cresterea economica pentru acest an. Inflatia creste

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere estimarile cresterii economice pentru acest an, la 5,5%, se arata in prognoza intermediara de vara. In luna aprilie, Comisia estima o… [citeste mai departe]