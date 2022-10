Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina revendica miercuri inaintari in regiunea ucraineana Lugansk (est) - aflata pana in prezent aproape in intregime sub controlul Rusiei -, anunta guvernatorul ucrainean al oblastului Lugansk, Serghii Gaidai, fara sa precizeze numele localitatilor recucerite, relateaza AFP. "Acum este oficial. Dezocuparea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca Rusia va obtine „victoria“ in conflictul din Ucraina, adresandu-se in Piata Rosie din Moscova participantilor adunati acolo la un concert pop.

- Eforturile diplomatice ale presedintelui francez Emmanuel Macron ca raspuns fata de agresiunea Rusiei contra Ucrainei au fost un esec si ”profund daunatoare”, a spus fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen intr-un interviu aparut vineri in publicatia franceza Le Point, relateaza Reuters,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va discuta despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan cu liderul rus Vladimir Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Samarkand. Despre aceasta anunța Reuters, citind un oficial turc. Erdogan și Putin se vor intilni in marja…

- Armenia si Azerbaidjanul au raportat, marti, 99 de morti in randul trupelor, in cele mai grave lupte de la razboiul din 2020 pentru regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza News.ro. Ultimul val de lupte din enclava Nagorno-Karabah din Azerbaidjan, populata de armeni, s-a incheiat cu un armistitiu…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa medieze luptele dintre Armenia și Azerbaidjan, dupa ce acestea au dus la moartea a cel puțin 49 de soldați armeni și la noi temeri privind inca un razboi in fosta Uniune Sovietica, transmite Reuters.

- Președintele francez a asigurat insa, joi, ca Parisul va susține pe termen lung Ucraina in razboiul ei cu Rusia, scriu Reuters și RTL. Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat joi politica de menținere a dialogului cu Rusia, afirmand ca Turcia nu ar trebui sa fie singura putere care discuta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti ''ipocrizia'' pe care o observa ''in special pe continentul african'' de a nu recunoaste clar ''o agresiune unilaterala'' a Rusiei impotriva Ucrainei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…