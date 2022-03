Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si sustinuta de senatorii ambelor partide, incurajeaza Curtea Penala Internationala de la Haga si alte state sa vizeze armata rusa in orice investigatie a crimelor de razboi comise in timpul invaziei Rusiei in Ucraina."Toti ne-am unit impreuna, in aceasta Camera, democrati si republicani, pentru a spune ca Vladimir Putin nu poate scapa de responsabilitatea atrocitatilor comise impotriva poporului ucrainean", a spus liderul majoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, intr-un discurs tinut inaintea votarii.Rusia isi denumeste actiunile…