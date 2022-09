Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mobilizarea militara parțiala anunțata de Vladimir Putin nu va schimba cu nimic cursul razboiului, doar va inmulți pierderile de partea Rusiei, spun pentru Meduza mai mulți soldați și mercenari care au scapat cu viața din Ucraina. „Daca noi, profesioniștii, am fost batuți acolo, recruții, fara niciun…

- Primii soldați chemați de Rusia dupa mobilizarea parțiala au ajuns in baze militare, fara a trece prin antrenamente, și urmeaza sa fie trimiși pe frontul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Rusia ca are un plan ascuns cu mobilizarea parțiala decretata in urma cu cateva zile:…

- Președintele rus nu a recurs la mobilizarea parțiala pentru a face progrese pe campul de lupta, fiindca nu mai crede in perspectiva unei victorii militare, ci pentru a forța inamicul sa negocieze, este de parere analistul politic Abbas Gallyamov, fost redactor al discursurilor lui Vladimir Putin. „Putin…

- Rusia nu va putea caștiga razboiul impotriva Ucrainei, in ciuda declarației de mobilizare. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a facut aceasta afirmație in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU din 22 septembrie, textul discursului sau fiind publicat de serviciul de presa…

- Cautarile pe Google pentru „cum sa rupi o mana acasa” sau „cum sa rupi o mana” au explodat in Rusia dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala a populației pentru razboiul din Ucraina.

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat o mobilizare parțiala pentru a-și intari trupele din Ucraina, dupa eșecurile majore suferite in aceasta luna. Intr-un discurs adresat națiunii, el a susținut ca Rusia este amenințata direct cu „dezintegrarea” de catre puterile occidentale care susțin guvernul…