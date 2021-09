Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept "cel putin pripita" retragerea trupelor coalitiei occidentale din Afganistan, atragand atentia asupra amenintarilor aparute in regiune din cauza acestei retrageri, informeaza TASS. Luand cuvantul online in cadrul summitului Organizatiei Tratatului…

- Președintele rus Vladimir Putin se va autoizola dupa ce au fost depistate cazuri de coronavirus in anturajul sau și, prin urmare. Președintele nu se va deplasa in Tadjikistan in aceasta saptamana pentru intalniri regionale de securitate, a anunțat marți Kremlinul. Putin, in varsta de 68 de ani, urma…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat vineri speranta ca talibanii se vor comporta in mod 'civilizat' in Afganistan, astfel incat celelalte state sa poata avea relatii diplomatice normale cu regimul de la Kabul, transmite AFP. Luand act de situatia de la Kabul, Putin a fost de parere…

- Confruntat cu un ultimatum al talibanilor, Joe Biden a confirmat marți ziua de 31 august drept data limita a incheierii misiunii armatei americane in Afganistan, cu condiția ca noul regim afgan sa nu puna piedici evacuarii celor care vor sa plece din Kabul. Președintele american a raspuns astfel și…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat despre situatia din Afganistan, convenind, în cursul unei convorbiri telefonice, sa întareasca coordonarea bilaterala în ce priveste problemele afgane, a informat sâmbata Kremlinul, transmite…

- Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, care are deja experienta unei retrageri de trupe din Afganistan, spune ca americanii trebuiau de mai mult timp sa-si aduca militarii acasa din aceasta tara din Asia.

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…