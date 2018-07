Vladimir Putin, avertisment dur pentru NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Vladimir Putin i-a dat numele de „Transilvania” unui regiment de artilerie din armata rusa. Presedintele rus a semnat decrete prin care unitati ale armatei ruse sunt denumite dupa orase/regiuni ucrainene, poloneze, germane si romane, un pas care ar putea fi interpretat drept o provocare de catre aceste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat duminica faptul ca este “prematur” sa divulge modalitatile posibilului schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina discutat cu o zi in urma cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko.

- Vladimir Putin susține sesiunea anuala de intrebari și raspunsuri, intr-un dialog cu cetațenii ruși. Este de fapt un maraton televizat, transmis in direct de principalele canale de știri din Rusia, care se axeaza mai mult pe probleme interne cu care se confrunta rușii de rand

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a aparat foarte criticata inscenare a asasinarii jurnalistului rus Arkadi Babcenko, intr-un interviu acordat cotidianului spaniol El Pais, publicat marti, informeaza France Presse. "Cei care ne critica ar fi preferat ca serviciile secrete ruse sa-l ucida pe acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat vineri "fara precedent" arestarea si inculparea pentru "inalta tradare" in pofida Moscovei a jurnalistului ucraineano-rus care activeaza in Ucraina, relateaza AFP, citata de news.ro.