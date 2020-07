Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin va putea ramane președintele Rusiei, practic intreaga sa viața. Referendumul privind revizuirea Constituției a fost validat de conaționalii sai cu peste 77%, ceea ce ii permite liderului de la Kremlin sa ramana in funcție pana in anul 2036.

- Autoritațile ruse, relateaza de la Moscova corespondentul permanent al ziarului “Les Echos”, s-au mobilizat puternic pentru a asigura liderului de la Kremlin o participare masiva la referendumul vizand o reformare a Constituției țarii, de peste 65%, care sa-i asigure șefului statului posibilitatea de…

- Rusia a adoptat vasta reforma constitutionala ce ar urma sa-l autorizeze pe Vladimir Putin sa ramana la Kremlin pana in 2036, un referendum denuntat de opozitie care apreciaza ca este o manevra pentru a-si mentine controlul asupra tarii, scrie...

- Rusia a adoptat marea revizuire constituționala care îl da posibilitatea lui Vladimir Putin sa ramâna la Kremlin pâna în 2036, un referendum denunțat de opoziție, care îl vede ca pe o manevra a lui Putin pentru a se menține la putere, potrivit AFP.Rușii au validat…

- Librariile din Rusia au început deja sa vânda copii ale noii Constituții a țarii, deși referendumul cu privire la modificarile constituționale care i-ar permite lui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036 va avea loc pe 1 iulie, a relatat marți siteul RBC, potrivit…

- De asemenea, el are o domnie longeviva, indeplinind in prezent cel de-al patrulea mandat de 6 ani de președinție. Popularitatea sa este atribuita in mod obișnuit dorinței publicului rus de continuitate a stabilitații și a inlaturarii controlului oligarh și a corupției din societate. Cu toate acestea,…

- Un expert in securitate a declarat ca noua criza lovește „in toate punctele slabe ale lui Putin . Medici prost platiți demisioneaza in masa, temandu-se pentru viața lor dupa ce au primit ordin sa trateze pacienți atinși de coronavirus fara echipament de protecție adecvat, intr-un sistem de sanatate…