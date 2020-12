Vladimir Putin are palat de două ori mai mare decât Buckingham. Este evaluat la 270 milioane dolari Conform mai multor publicații occidentale care citeaza publicația ruseasca ”Sobesednik”, palatal lui Putin (68 ani) ale carui fotografii au aparut și in The Sun. Potrivit informatiilor prezentate de adversarul politic al lui Putin, Boris Nemtov, Putin are patru iahturi, avioane, 7.000 de masini si 15 elicoptere. Nemtov sustine ca toaleta prezidentiala este aurita complet. Cea mai noua reședința a președintelui rus ar fi construita pe o suprafața de 37,7 kilometri patrați. Palatul in stil clasic a fost deținut de o companie denumita „Properietatea-V”, pe perioada construcției. Se spune ca ”V”-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Maiei Sandu (Sandru), ii doresc tot binele din lume, ii doresc succese in activitate, dar nimic nou nu s-a intamplat, ca reprezentant al unei noi forte politice nu a spus nimic nou. Ea e presedinta Republicii Moldova, dar in acelasi timp, cetateana a Romaniei", a spus presedintele Federatiei Ruse.…

- Primul complex de avioane din generația a cincea Su-57 iși va ocupa locul in randurile operaționale ale Forțelor aerospațiale rusești in decembrie. Acest complex va fi primul din seria de lansare a acestor avioane, constituita din 76 de unitați. Vine din urma și drona controlata cu ajutorul inteligenței…

- Dupa ce a primit felicitari din partea președintelui rus, invingatoarea cursei electorale s-a intalnit cu ambasadorul rus și și-a anunțat, de asemenea, intenția de a dezvolta relații bilaterale bazate pe respect reciproc și pragmatism. Doamna Sandu „iși așterne” foarte ”moale”, dar totul indica asupra…

- Poliția ii reține pe toți cei care au venit miercuri in Piața Libertații din centrul Erevanului din Armenia, unde susținatorii opoziției organizeaza un miting impotriva deciziei prim-ministrului armean Nikol Pashinyan de a accepta condițiile unei declarații de incetare a focului trilaterala din Nagorno-Karabakh.…

- Parcarile neregulamentare in curțile blocurilor din municipiul Chișinau blocheaza accesul pompierilor catre blocurile locative. La aceasta concluzie au ajuns echipajele de salvatori și pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, dar și in alte situații de risc. Pentru a atenționa conducatorii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat Strategia privind dezvoltarea zonei arctice a Federației Ruse și asigurarea securitații naționale pana in anul 2035. Un decret in acest sens a fost publicat, luni, pe portalul oficial de internet al informațiilor juridice, potrivit rador.ro.„Se…

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Cele cinci autospeciale pentru deszapezire și spalarea strazilor au fost scoase astazi pe strazile Chișinaului. Mașinile au circulat in coloana prin centrul orașului, iar ulterior au fost parcate in fața Primariei. La eveniment a participat primarul Ion Ceban și…

- CHIȘINAU, 28 sept - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a discutat cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, despre forul economic moldo-rus, care va avea loc in data de 1 octombrie in format de teleconferința. Iar pe 2 octombrie va avea loc o intalnire in formatul unei conferințe…