- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia.

- Curtea Penala Internationala afirma ca nu este "descurajata" de faptul ca Rusia l-a pus pe procurorul sau sef pe o lista de urmariti, scrie BBC.Aceasta decizie vine la doua luni dupa ce Karim Khan, de la CPI, a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin. CITESTE SI FOTO…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca omologul sau rus Vladimir Putin ar putea sa vina in vizita in Turcia la 27 aprilie cu ocazia inaugurarii primului reactor nuclear al tarii construit de compania de stat rusa pentru energie nucleara Rosatom, informeaza Reuters."Poate ca…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy a declarat vineri (17 martie) ca decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare impotriva președintelui rus Vladimir Putin este istorica și l-a acuzat pe Putin pentru deportarea a mii de copii ucraineni. „Aceasta este o decizie istorica…

- Un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Vladimir Putin. Decizia a fost luata ieri de Curtea Penala Internationala. Astfel, Vladimir Putin este oficial suspectat de crime de razboi comise in Ucraina si deportarea copiilor si adultilor din țara cotropita de Rusia.