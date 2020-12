Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi tatal unei fete in varsta de 17 ani, crescuta de un milionar discret din St. Petersburg, a scris, miercuri, site-ul de investigații Proekt, conform HotNews, care citeaza The Moscow Times.Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh „seamana fenomenal cu președintele…

- Fostul premier Viorica Dancila semneaza un articol de opinie in publicația 'The Jerusalem Post', cotidian care apare in limba engleza in Ierusalim. „Europa trebuie sa gaseasca un nou mod de relaționare cu Rusia”, este titlul textului semnat de Viorica Dancila, opinia fiind publicata in ediția de…

- Activitatea lui FEDOR, robotul spațial umanoid rusesc, pe Twitter s-a oprit brusc la finalul saptamanii trecute, dupa ce i-a criticat prin mai multe tweet-uri pe foștii cosmonauți Maxim Surayev și Alexander Samokutyayev. Ambii sunt parlamentari in prezent, iar FEDOR ii acuza pentru neprofesionalism,…

- Constransa de sancțiunile impuse de Occident dupa anexarea Crimeei, in 2014, Rusia iși crește simțitor prezența in Africa, intr-un efort vital de a stabili noi rute comerciale și alianțe diplomatice....

- Sistemul de rachete antiaeriene S-500 “Prometei”, cu o raza de acțiune de distrugere a țintelor pana la 600 de kilometri, va intra in dotarea armatei ruse in 2021. Insa deja astazi se intrevede un potențial imens de export al acestui sistem. © Sputnik / Григорий СысоевSistemul antiracheta S-500 -…

- Numele Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției din Belarus, apare pe lista cu persoane cautate din Rusia, potrivit The Moscow Times. Fosta contracandidata a președintelui Aleksandr Lukașenko este cautata pentru ”incalcarea Codului Penal”.

- Gigantul energetic Rosneft, una dintre cele mai mari companii din Rusia, a pierdut definitiv procesul cu Uniunea Europeana impotriva sancțiunilor economice impuse Moscovei dupa anexarea ilegala a Crimeei.