- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…

- Rusia poate stabiliza echilibrul de forțe cu Statele Unite, in cazul aderarii Ucrainei la NATO, cu ajutorul unor pași concreți, a apreciat analistul militar Viktor Baraneț (in imagine), relateaza agenția FAN. Comentand, intr-o recenta intervenție, problema posibilei intrari a Ucrainei in randurile…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu mai este in pozitia de a avea influenta asupra actiunilor militare ale Rusiei la el in tara din cauza dependentei sale fata de Moscova, a declarat miercuri ambasadoarea SUA in Belarus, Julie Fisher, relateaza Reuters. Rusia si Belarusul planuiesc…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca la intalnirea de saptamana trecuta cu seful statului rus Vladimir Putin nu au fost abordate chestiuni precum eventualitatea unor transferuri de trupe rusesti in Belarus sau crearea unor baze militare permanente ale Rusiei pe teritoriul belarus,…

- Un important opozant politic si fost parlamentar, Dmitri Gudkov, a fost retinut marti de oficialii rusi responsabili cu aplicarea legii, parte a unei represiuni mai ample impotriva opozantilor Kremlinului, transmite Reuters. In perioada in care a fost deputat in camera inferioara a parlamentului, Gudkov…

- In ianuarie, patru servicii americane de informatii au acuzat Rusia, in urma unei anchete comune, de atacul cibernetic ”SolarWinds”, comis in decembrie. La ancheta au participat Biroul Federal de Investigatii (FBI), Oficiului directorului comunitatii informative americane (ODNI), Agentia de Securitate…

- Elevi ruși tineri au fost filmați ținând arme de jucarie în mâini și marșaluind pe cântece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times.Imaginile distribuite de site-ul MBKH…