- ​Nationala de volei masculin a României a pierdut, sâmbata, la turneul de la Ploiesti, cu reprezentativa Elvetiei, scor 2-3, în penultimul meci din grupa E preliminara a CE2021.Scorul pe seturi a fost 25-20, 21-25, 25-21, 22-25, 7-15.În primul meci al turneului de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri ca Rusia va reactiona la ceea ce el a numit "curatarea" spatiului politic de catre Ucraina, la o zi dupa ce un tribunal ucrainean l-a plasat in arest la domiciliu pe Viktor Medvedciuk, un bogat om de afaceri si un proeminent politician prorus din Ucraina,…

- Ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, a declarat ca Ucraina ia in considerare posibilitatea de a se inarma nuclear daca nu va deveni in cele din urma parte a alianței NATO, potrivit agenției dpa, citata de Agerpres . „Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat daca SUA pot face ceva pentru…