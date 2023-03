Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters. O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat parlamentului, ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti, transmit…

- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a vorbit din nou despre riscul unui razboi nuclear, precizand ca ”puterile nucleare nu au pierdut niciodata conflicte majore de care depinde soarta lor”, relateaza Reuters.”Maine (20 ianuarie – n.r.),…

- Kremlinul le-a acordat marilor companii rusești permisiunea de a ignora anul acesta voturile acționarilor care provin din așa-numitele țari „neprietenoase”, ca mijloc de combatere a eficienței sancțiunilor occidentale, scrie agenția France Presse, citata de The Moscow Times . Decretul, semnat marți,…

- Nava de razboi ruseasca echipata cu racheta hipersonica Zircon a efectuat exercitii in Marea Norvegiei, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters. „Echipajul fregatei ‘Amiral al Flotei Uniunii Sovietice Gorskov’ a efectuat un exercitiu de aparare aeriana in Marea Norvegiei”,…