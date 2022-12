Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, doi șefi de stat dușmani de la inceputul razboiului din Ucraina, l-au felicitat pe Benjamin Netanyahu, care revine la putere formand cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului. Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi revenirea lui Benjamin Netanyahu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters. ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit al Statelor…

- Cel puțin 17 misiuni diplomatice ucrainene din strainatate au primit fie scrisori bombe, fie plicuri patate de sange care contin resturi de animale, potrivit ministrului ucrainean de externe Dmitro Kuleba. Intre timp, vineri, Joe Biden a precizat nu intentioneaza pentru moment sa discute cu Vladimir…

- Președintele rus Vladimir Putin a instruit, marți, Curtea Suprema și alte structuri judiciare din Federația Rusa sa asigure formarea de instanțe in teritoriile ucrainene anexate Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, informeaza agenția de presa rusa Interfax . „Dupa cum știți, in urma rezultatelor referendumurilor,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o intrevedere cu guvernatorii aleși in septembrie, in toate regiunile Federației ruse. In timpul dialogului cu aceștia, Putine le-a spus ca „din pacate, avem destula prostie cu mobilizarea parțiala”, scrie Kommersant . In cadrul intrevederii, el a facut apel la…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat luni Ucraina de faptul ca pregateste un atac impotriva Belarusului si ca, in consecinta, Minskul urmeaza sa desfasoare trupe ruso-belaruse, fara sa precizeze unde anume. "Din cauza agravarii situatiei la frontierele de vest ale Uniunii (ruso-belaruse),…