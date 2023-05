Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de un an de la primul atac al armatei Rusiei pe teritoriul țarii vecine, se vorbește despre un final de razboi in Ucraina. Mesajul neașteptat transmis de Evgheni Prigojin, fondatorul mercenarilor Wagner, pentru Vladimir Putin. Vladimir Putin, mesaj de la fondatorul mercenarilor Wagner despre…

- Razboiul din Ucraina a generat una din cele mai mari crize la nivel european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Parte integranta din efortul Rusiei de a ocupa intreg teritorul ucrianean este și gruparea Wagner, creata și condusa de controversatul om de afaceri Evgheni Prigojin, iar recentele…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, se pregatește sa incheie activitațile grupului paramilitar din Ucraina și „sa se concentreze din nou asupra Africii”, a relatat Bloomberg, citand surse anonime „familiare cu aceasta chestiune”, potrivit BBC . Oficialii ruși din domeniul securitații…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Seful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat ca luptatorii sai au facut noi progrese in batalia pentru orasul Bakhmut si a postat sambata un videoclip in care sustine ca se afla la aproximativ 1,2 kilometri de centrul administrativ al orasului, relateaza CNN."Vedeti cladirea…

- Intr-o noua inregistrare video publicata sambata, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza un atac fara precedent la adresa Kremlinul chiar in momentul in care trupele ruse par sa aduca Moscovei mult dorita victorie pe campul de lupta dupa o perioada indelungata de poticneli și…

- Fondatorul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat luni responsabili militari rusi ca refuza sa ofere acesteia munitiile de care are nevoie in razboiul din Ucraina, unde combatantii Wagner sunt in prima linie in asediul asupra orasului Bahmut.

- Șeful mercenarilor Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, un aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, susține ca obiectivul Kremlinului este sa ocupe in intregime regiunile Donețk și Lugansk