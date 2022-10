Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca ‘imposibila’ perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters. Decretul oficializeaza comentariile facute…

- UPDATE 20:59 - Putin concediaza un alt general dupa o serie de infrangeri in Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin continua remanierea haotica a personalului militar de varf, care eșueaza in Ucraina sub atacul Forțelor Armate ale Ucrainei in avans.Potrivit RBC , citand o sursa bine informata și…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat, vineri seara, multumii stranse in Piata Rosie pentru un concert organizat pentru a sarbatori de anexarea de catre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca populatia din cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk, a facut o alegere istorica pentru generatiile viitoare, referindu-se la rezultatul referendumurilor care, conform Rusiei certifica…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat joi Consiliul de Securitate Nationala si Aparare al tarii pentru o reuniune de urgenta vineri, ziua in care presedintele rus Vladimir Putin va semna - asa cum a anuntat Kremlinul - tratatele de anexare a celor patru regiuni

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat, marți, ca țara sa ar avea vreo implicare in cazul asasinarii Dariei Dughina, afirmand ca suspectul in cazul comiterii acestui atac nu este cetațean ucrainean, relateaza CNN . „Aceasta nu este responsabilitatea noastra”, a declarat Zelenski, la Kiev,…