Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis miercuri amanarea din cauza epidemiei de coronavirus a referendumului pentru modificarea Constitutiei, informeaza dpa.Actualul mandat prezidential expira in 2024. Putin a lansat in ianuarie o reforma constitutionala la care a adaugat in martie un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, amanarea referendumului pentru modificarea Constituției din cauza epidemiei de coronavirus, noteaza Agerpres care citeaza dpa. Referendumul pentru modificarea Constituției i-ar putea asigura lui Vladimir Putin președinția Rusiei și dupa anul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a validat revizuirea constitutionala ce ii permite teoretic sa ramana la putere pana in 2036 in contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor impotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP."Multe tari si in special tara noastra…

- "Multe tari si in special tara noastra se afla intr-o situatie extrem de instabila. De aceea, in asemenea ani dificili, unele tari decid sa-i dea presedintelui lor posibilitatea de a continua sa-si exercite functiile" dincolo de mandatul lor, a declarat purtatorul de cuvant Dmitri Peskov. Un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a aprobat desfasurarea pe 22 aprilie a unei consultari populare privind reforma constitutionala pe care a cerut-o la jumatatea lunii trecute, a anuntat miercuri un deputat rus, citat de agentiile Reuters si EFE.''Vladimir Putin tocmai si-a dat acordul'',…

- Este vorba despre amendamentele propuse de Putin in ianuarie la Constituție prin care rolul Parlamentului devine determinant in arhitectura Federaței Ruse.Putin a provocat o surpriza in ianuarie cand a propus o serie de modificari prin care creste rolul parlamentului in numirea premierului, intarind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca recentele propuneri de revizuire a Constitutiei nu vizeaza 'prelungirea aflarii sale la putere', odata cu sfarsitul mandatului sau actual prevazut in 2024, informeaza AFP. Putin a provocat o surpriza in ianuarie cand a propus o serie de modificari…

- Presedintele rus Vladimir Putin a depus luni la Parlament propunerile sale de amendare a Constitutiei, la mai putin de o saptamana de la anuntul sau surpriza privind o reforma a sistemului politic. Deputatii rusi ar urma sa discute joi amendamentele liderului de la Kremlin.