- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, afirma ca "fortele armate ruse nu au intrat pe teritoriul Ucrainei pentru mentinerea pacii, ci pentru a ocupa agresiv teritorii din Ucraina"."Consideram iresponsabila decizia Moscovei de a recunoaste independenta celor doua regiuni separatiste din estul…

- Harta, intitulata - Posibila axa de invazie a președintelui Putin - prezinta o diagrama care arata fazele ofensivei forțelor terestre ruse in Ucraina. Prima faza include invazia Kievului și a regiunii Dnepr, dinspre Crimeea, de-a lungul coastei Marii Azov. De asemenea de pe teritoriul Belarusului trupele…

- Presedintele american Joe Biden va face marti la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei) o declarație despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina, dupa ce Moscova a anuntat o retragere partiala a trupelor pe care le-a dislocat in apropierea frontierei ucrainene, transmite…

- Rusia și Belarus încep joi exercițiile militare comune ce vor dura 10 zile, în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind o posibila invazie a Ucrainei. Oficialii NATO spun ca aceste exerciții reprezinta ce mai mare desfașurare de forțe rusești în fosta republica sovietica…

- Statele Unite sunt dispuse sa reduca sfera unor exerciții militare in Europa, insa acest gest ar necesita pași reciproci din partea Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un interviu cu Greta Van Susteren, o jurnalista americana. John Kirby a comentat discuțiile…

- Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a afirmat marți ca militari angajați de companii private din Statele Unite au fost staționați în regiunea Donețk din estul Ucrainei și ca pregatesc o „provocare folosind o substanța chimica necunoscuta”, relateaza The Moscow Times.Șoigu…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca "linia roșie" a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times, scrie Mediafax. Putin…