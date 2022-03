Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare ruse sunt pregatite sa introduca propuneri de reglementare a preturilor la alimente, medicamente si alte bunuri, a anuntat miercuri agentia rusa de presa Interfax, citandu-l pe Alexander Khinshtein, parlamentar si membru al partidului de guvernamant al presedintelui rus Vladimir…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Un proiectil de artilerie ar fi cazut și ar fi explodat pe un camp din sudul Rusiei, aproape de granița cu regiunea ucraineana Donbas, relateaza presa rusa de stat. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Agenția de știri RIA citeaza o sursa polițieneasca din regiunea rusa Rostov, care a indicat ca autoritațile…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare,…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca gazoductul submarin Nord Stream 2 va contribui la calmarea cresterii preturilor la gaze in Europa si ca este gata sa inceapa exporturile. Acesta a mai anunțat ca cea de-a doua portiune a conductei a fost umpluta, transmite Reuters. Nord Stream…