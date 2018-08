Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat republicile separatiste Osetia de Sud si Abhazia de sprijinul Rusiei, promitand sa "faca totul" pentru a le asigura securitatea, la implinirea a 10 ani de la un razboi fulger cu Georgia in 2008, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Asa-zisii presedinti…

- Extinderea capabilitatilor NATO pe flancul estic, inclusiv si mai ales in Romania, continua sa scoata din sarite Rusia. Alianta nord-atlantica impresureaza Moscova cu trupele amplasate de la Marea Baltica la Marea Neagra, iar Vladimir Putin vede cum „imperiul” pe care il conduce isi mareste granita…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, transmite agerpres.ro.

- "Aceste regiuni fac parte din Georgia. Nu fac parte din Rusia", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert. "SUA continua sa sustina suveranitatea Georgiei si (...) integritatea sa teritoriala in cadrul frontierelor recunoscute international", a adaugat ea."SUA…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins joi cererea omologului sau rus, Vladimir Putin, de a permite unor anchetatori din Rusia sa interogheze cetateni americani, inclusiv pe fostul ambasador la Moscova, Michael McFaul, informeaza Reuters, preia Agerpres.Dupa intalnirea de luni,…

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Inaintea partidei inaugurale a Cmpionatului Mondial de Fotbal, dintre selecționatele Rusiei și Arabiei Saudite, de pe stadionul Luzhniki din Moscova președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un scurt discurs de aproximativ trei minute:"In numele poporului rus, intampin toti fanii prezenti,…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul tarilor puternic industrializate si este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.