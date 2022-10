Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat miercuri ca a semnat un decret prin care se fac „corecturi” la ordinul de mobilizare partiala din 21 septembrie. Anunțul vine dupa ce liderul de la Kremlin a recunoscut ca au fost facute greșeli in timpul mobilizarii parțiale și a cerut ca cei care au fost…

