Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat luni ca extinderea NATO catre Finlanda si Suedia nu este o problema pentru Rusia, cu exceptia cazului in care ea va include si desfasurarea de trupe straine pe teritoriul acestor tari. In ciuda lui Putin, Romania saluta decizia Suediei de a aplica pentru calitatea de membru…

- Suedia și Finlanda participa sambata la Berlin la o reuniune informala a miniștrilor de externe din cadrul NATO, anunța BBC. Deși nu sunt membre ale alianței, se așteapta ca Suedia și Finlanda sa solicite statutul de membru ca raspuns la invazia Ucrainei și, prin urmare, au fost invitate sa participe…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului rus de Securitate și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO ca, daca Suedia și Finlanda se alatura Alianței conduse de SUA, atunci Rusia va trebui sa-și intareasca apararea in regiune, inclusiv prin desfașurarea…

- Eventuala admitere a Finlandei sau Suediei in Alianta Nord-Atlantica ar genera "consecinte militare si politice grave", a avertizat vineri dupa-amiaza Administratia Vladimir Putin, conform BBC News.

