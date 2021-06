Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie conținând detalii legate de distrugatorul HMS Defender implicat recent într-un incident în Marea Neagra au fost gasite într-o stație de autobuz din Kent, relateaza BBC. Rusia anunța miercuri ca a deschis focul…

- Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul…

- Rusia a avertizat ca va ataca distrugatorul HMS Defender, daca se va apropia de zona Crimeei. Anunțul autoritaților a fost facut dupa ce un avion rusesc de tip Su-24 si o nava militara au tras focuri de avertisment asupra distrugatorului Marinei Regale britanice, fiindca acesta a patruns in Marea Neagra.…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- In intervalul in care presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni la Geneva cu omologul sau rus, Vladimir Putin, NATO va avea in Marea Neagra un mic arsenal. Este vorba de distrugatorul american USS Laboon (DDG-58), distrugatorul britanic HMS Defender (D-36) si fregata olandeza HNLMS Evertsen (F-805).

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri „sprijinul neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP, citate de Agerpres.