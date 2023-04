Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a adoptat vineri o noua doctrina de politica externa in care desemneaza SUA si Occidentul ca origine a „amenintarilor existentiale” la adresa Moscovei, pe fondul unei crize diplomatice legate de conflictul declansat de Kremlin in Ucraina, relateaza France Presse. Noul concept de politica externa…

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Rusia a anuntat, in prealabil, Statele Unite despre lansare prin intermediul liniilor de comunicare specifice, a declarat un oficial american. Testul rachetei balistice intercontinentale (ICBM) pare sa fi esuat, relateaza CNN, citat de News.ro . Testarea rachetei Sarmat – supranumita Satan II in Occident…

- Rusia a efectuat luni, in timp ce Joe Biden era in Ucraina, un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) care pare sa fi esuat, potrivit a doi oficiali americani, citați de CNN. In prealabil, Rusia a anuntat Statele Unite despre lansare prin intermediul liniilor de comunicare specifice,…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a vorbit din nou despre riscul unui razboi nuclear, precizand ca ”puterile nucleare nu au pierdut niciodata conflicte majore de care depinde soarta lor”, relateaza Reuters.”Maine (20 ianuarie – n.r.),…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a acuzat sambata pe premierul japonez Fumio Kishida de obedienta rusinoasa fata de Statele Unite si i-a sugerat acestuia sa-si faca seppuku, transmite Reuters. Aceasta a fost cea mai recenta declaratie dintr-un lung sir de declaratii socante si provocatoare din…