Vladimir Putin acuză occidentalii că se folosesc de Aleksei Navalnîi Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a “politicii lor de izolare” a Rusiei, transmite duminica AFP . “Oponentii nostri sau adversarii nostri potentiali (…) au contat intotdeauna pe persoane ambitioase, insetate de putere, le-au folosit mereu”, a declarat Putin intr-un interviu pentru presa rusa, realizat miercuri, dar difuzat duminica de postul public de televiziune Rossia 24. Evocand recentele manifestatii care au urmat revenirii in tara si incarcerarii lui Navalnii, presedintele rus a apreciat ca si acestea au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

