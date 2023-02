Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat NATO ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului. Mai multe țari europene și nu numai s-au mobilizat și au ajutat Ucraina cu arme.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa țina marți un discurs in care va prezenta obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei sale in Ucraina, la o zi dupa ce președintele american Joe Biden s-a plimbat pe strazile Kievului promițand ca va fi al

- Belarusul este pregatit sa lanseze producția de avioane de atac Sukhoi Su-25, a declarat președintele belarus Aleksandr Lukașenko in cadrul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, la 17 februarie, informeaza BelTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Klitschko, a declarat ca sportivii din Rusia trebuie sa ia o pozitie publica impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina daca vor sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului federal german Olaf Scholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit „necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia „distructiva” a Occidentului…