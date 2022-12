Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-ar putea pregati pentru un atac „sub steag fals” asupra centralei hidroelectrice Kakhovka, situata in apropierea orașului Herson din sudul țarii, a declarat un think tank cu sediul in SUA, citat de Sky News . In ultima sa actualizare, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca…

- Președintele Rusii, Vladimir Putin ar putea ordona lansarea unor atacuri teroriste pe teritoriul unor țari din Occident, atat ca sa-și mascheze seria de eșecuri militare pe teatrul de razboi din Ucraina, cat și ca razbunare impotriva țarilor din vest care susțin guvernul de la Kiev, avertizeaza o publicație…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate. „Novo-Voskresenske, Novo Grigorivka si Petropavlivka din regiunea Herson au fost eliberate…

- Suntem in ziua cu numarul 218 a razboiului pornit de VLadimir Putin in Ucraina. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, menite „sa faca Kremlinul sa plateasca” pentru escaladarea conflictului din Ucraina. Politicienii din Europa au…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev amenința Europa și SUA cu atacuri cu rachete hipersonice. Fiind cunoscut pentru declarațiile sale razboinice, acesta a spus ca Moscova este gata sa apere teritoriile care vor fi incluse in Rusia in urma așa-numitelor referendumuri, inclusiv cu arme nucleare strategice,…

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie au anunțat marți referendumuri de aderare la Rusia, dinspre Moscova venind imediat reacții pozitive. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas și Hersonul ocupat au și anunțat perioada de desfașurare a votului…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va da un „raspuns adecvat” la orice incercare a trupelor armate ucrainene de a intra pe teritoriul rus, inclusiv in Crimeea anexata, teritoriu care aparține, din punct de vedere juridic, Ucrainei. „Crimeea este o parte integranta…