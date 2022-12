Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, caruia i-a cerut sa-si reconsidere ajutorul acordat Ucrainei, subliniind ca sprijinul militar pe care Occidentul il acorda acestei tari invadate de Rusia determina Kievul sa respinga ideea unor negocieri,

- O statuie a lui Vladimir Putin gol, pe o toaleta aurie, a fost scoasa la licitație, suma obținuta urmand sa fie folosita pentru cumpararea unei drone pentru Ucraina, potrivit Czechia posts. Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie. In loc de sceptru,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, in legatura cu racheta care a cazut marți in Polonia, aproape de granița cu Ucraina, ca incidentul a fost provocat, cel mai probabil, de apararea antiaeriana ucraineana care raspundea rachetelor trase de rusi și ca NATO nu are indicii…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a lansat, joi, un apel catre comunitatea internationala „sa inceteze sa mai faca Ucrainei oferte de capitulare sub masca diplomatiei”, potrivit agentiei ucrainene de presa Ukrinform. „Cand cineva vorbeste de o ‘reglementare diplomatica’,…

- La mai bine de opt luni de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, este in continuare dispus sa negocieze in privința Ucrainei, dar are anumite condiții, potrivit propagandei ruse, citata de The Kyiv Independent. „Suntem intotdeauna…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, dupa incheierea summitului Comunitații Statelor Independente (CSI) din capitala Kazahstanului, Astana, ca nu are „niciun regret” in legatura cu razboiul din Ucraina și a avertizat ca un conflict cu NATO ar duce la o „catastrofa globala”, scrie Sky…

- Patru jurnaliști și cunoscuți bloggeri au intrat pe lista neagra a agenților straini din Rusia, a anunțat ministerul Justiției de la Kremlin. Cei patru sunt acuzați ca au primit finanțari din Ucraina pentru a denigra acțiunile lui Vladimir Putin in Rusia. Registrul „interzișilor” din Rusia a fost completat…