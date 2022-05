Stiri pe aceeasi tema

- La peste trei luni de la invazia Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat soldații raniți pe ront, aflați intr-un spital din Moscova. Pe unul dintre soldați, președintele Rusiei l-a intrebat daca și-a vazut familia, iar tanarul a raspuns ca nu. Imbracat in halat alb și insoțit de ministrul rus al…

- Președintele rus Vladimir Putin a vizitat miercuri un spital in care se afla soldați ruși raniți, prima astfel de vizita facuta trupelor sale in cele peste trei luni de la declanșarea razboiului din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a vizitat Spitalul Clinic Militar Central și s-a intreținut…

- Rusia a cheltuit deja 34 miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina, dar cel mai mult costa Kremlinul tehnica si echipamentele militare distruse de ucraineni, acestea cifrandu-se la 230 milioane de dolari pe zi, noteaza vineri publicatia ucraineana Focus.ua, citand calculele facute de analistul…

- Președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația de a participa la summitul G20 care va avea loc in Indonezia, in noiembrie, transmite CNN citandu-l pe președintele indonezian Joko Widodo. Kremlinul confirmase vineri ca Rusia se pregatește pentru summit, dar inca nu a luat o decizie daca Putin va…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni felicitari omologului sau francez Emmanuel Macron reales cu o zi inainte, urandu-i "succes" in noul sau mandat, in ciuda tensiunilor puternice legate de Ucraina. "Va doresc sincer succes in actiunea publica, precum si o sanatate buna", a declarat Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului german Olaf Scholz, în timpul unui apel telefonic, ca Kievul încearca sa taraganeze discuțiile de pace cu Rusia, dar ca Moscova este înca dornica sa continue negocierile. „S-a remarcat ca regimul de la Kiev…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…