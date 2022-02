Stiri pe aceeasi tema

- Este a patra zi de razboi in Ucraina, iar Kiev a rezistat eroic la atacurile rusești. Vladimir Putin, președintele Rusiei a transmis un mesaj de felicitare duminica dimineața pentru armata rusa.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului sau din China, Xi Jinping, intr-o conversatie prin telefon care a avut loc vineri, ca este dispus sa initieze negocieri cu Ucraina, anunta Kremlinul si Ministerul chinez de Externe.

- Președintele Rusiei a fost surprins in ultimele zile purtand aceeași cravata, dar chiar și același costum, fapt care ar putea insemna un mesaj din partea liderului rus. Potrivit Daily Mail, in momentul in care președintele Rusiei a anunțat ca a decis invadarea Ucrainei pentru „denazificarea” statului…

- In urma cu puțin timp, Vladimir Putin a anunțat o operațiune militara speciala in Donbas. Din pacate, momentul de care toata Europa se temea a sosit, iar Rusia a atacat Kievul, Harkov, Odesa, dar și alte orașe din estul țarii. Oficialii Ucrainei cer ajutor disperat din toate parțile, solicitand activarea…

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin au convenit sa incerce sa ajunga la o incetare a focului in estul Ucrainei, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa schimbul telefonic indelungat dintre cei doi sefi de stat. Ministrii de externe rusi si francezi vor discuta despre organizarea unui summit…

- sursa foto: kremlin.ru Cancelarul Olaf Scholz l-a intalnit pe președintele rus Vladimir Putin marți, la Moscova. Aceștia au discutat cu precadere despre criza de la granița Ucrainei. Vladimir Putin a transmis ca nu exista niciun fel de modificari in ce privește statutul Donbasului. Președintele Rusiei…

- Președintele reales al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, spune ca responsabilitatea pentru tensiunile de la granița Ucrainei apartine Rusiei și i-a cerut lui Vladimir Putin sa „ridice lațul de la gitul Ucrainei. Declarațiile vin in contextul in care noul cancelar german Olaf Scholz se pregateste sa…

- Rachete antitanc Javelin de fabricație americana au fost folosite in timpul exercițiilor de lupta efectuate de forțele armate ucrainene in zona separatista de la granița cu Rusia, relateaza postul de televiziune ucrainean Dom, citat de Reuters . Kievul a primit in 2018 mai multe loturi de muniție americana…