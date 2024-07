Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus a insistat vineri pe langa premierul ungar Viktor Orban asupra propunerii sale pentru a rezolva „criza" in Ucraina care prevede retragerea completa a fortelor ucrainene din patru regiuni pe care Moscova le revendica, relateaza EFE si AFP, citate de Agerpres.„Este vorba despre retragerea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”. „Este foarte important pentru noi sa prezentam…

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un „lider”, i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta. Candidatul republican a fost foarte critic fata de miliardele de dolari cheltuite de Statele Unite pentru a sprijini Kievul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- Liderul rus Vladimir Putin a comentat decizia organizatorilor conferinței privind Ucraina din Elveția de a nu invita Rusia. Ei nu ne invita. Mai mult, ei spun ca nu ne vad acolo..... Ei bine, daca nu ne vad, așa sa fie", a declarat Putin la o conferința de presa dupa vizita sa in China. {{745039}}Anterior,…

- Cu cateva zile inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, Xi Jinping și Vladimir Putin au anunțat un parteneriat „fara limite” pentru aprofundarea alianeței intre cele doua țari. Acest lucru a avut sens pentru cei doi, in lupta lor ideologica impotriva Occidentului, arata o analiza a BBC, in contextul in…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…