Presedintele Vladimir Putin a semnat joi un decret prin care a ordonat inrolarea a 134.500 de noi recruti in armata, in cadrul recrutarii anuale de primavara a Rusiei, insa Ministerul Apararii a declarat ca aceasta chemare nu are nicio legatura cu razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Ordinul a fost emis dupa cinci saptamani de la inceperea invaziei Rusiei. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a sustinut marti ca niciunul dintre cei chemati nu va fi trimis in vreun "punct fierbinte". Problema implicarii recrutilor in razboi este extrem de sensibila. La 9 martie, Ministerul Apararii a recunoscut…