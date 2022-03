Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret privind incorporarea a 134.500 de recruti noi, in cadrul campaniei anuale de recrutare de primavara, dar Ministerul rus al apararii a asigurat ca decretul nu are nicio legatura cu actualul razboi din Ucraina, relateaza Reuters.Cand are loc campania…

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca prima faza a operatiunii sale militare in Ucraina este aproape incheiata, iar de acum inainte trupele ruse se vor axa pe ''eliberarea'' completa a regiunii estice Donbas ce cuprinde provinciile separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza Reuters.…

- Vladimir Putin este extrem de nemulțumit de cum evolueaza lucrurile in contextul actual. Acesta a facut acum o mișcare ce indica disperare din partea sa. Președintele rus va face asta dupa peste doua saptamani de cand a ordonat invazia Ucrainei. De asemenea, el i-a cerut recent ministrului Apararii…

- Ministerul rus al Apararii a admis, miercuri, ca la operatiunile militare impotriva Ucrainei participa si recruti. Declarația a fost facuta la doar o zi dupa ce Vladimir Putin a insistat ca armata rusa a trimis numai militari profesionisti sa lupte in Ucraina, relateaza Reuters.

- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului sau chinez Xi Jinping intr-o convorbire telefonica de vineri ca Rusia este dispusa sa desfasoare convorbiri la nivel inalt cu Ucraina, a anuntat Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. O parte din trupe se vor intoarce la bazele lor permanente, mai specifica ministerul,…

- Dezvaluirea, facuta sub condiția anonimatului, vine sa contribuie la ingrijorarea crescanda a SUA ca Rusia s-ar putea pregati pentru o noua invazie a Ucrainei, deoarece a adus deja peste 100.000 de militari in apropierea granițelor sale. Ministerul rus al Apararii nu a raspuns imediat unei cereri scrise…