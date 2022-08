Presedintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret ce prevede cresterea efectivelor armatei ruse cu 137.000 de soldati, a transmis agentia EFE, preluata de Agerpres. Efectivele armatei ruse vor ajunge astfel la 1.150.628 de militari, conform acestui decret, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023. Liderul de la Kremlin stabilise in noiembrie 2017 la 1.013.628 numarul militarilor armatei ruse, dupa prima crestere a efectivelor militare decisa atunci prima data dupa aproape un deceniu. Dupa noua crestere a efectivelor armatei ruse si luand in calcul de asemenea personalul sau civil, aceasta…