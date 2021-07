Vladimir Putin a semnat o lege care obligă marile companii IT străine să-și deschidă filiale în Rusia Președintele Vladimir Putin a semnat o lege in virtutea careia marile companii IT straine vor fi obligate sa-și deschida filiale sau reprezentanțe in Rusia. Documentul este publicat pe portalul oficial de informații juridice, relateaza RT. Conform inițiativei legislative, proprietarii resurselor informaționale, a caror audiența zilnica depașește 500.000 de utilizatori in interiorul țarii, trebuie sa inființeze filiale, sa deschida reprezentanțe sau sa creeze persoane juridice ruse, care sa ”reprezinte in totalitate interesele companiilor-mama” și, de asemenea, sa coopereze cu autoritațile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

