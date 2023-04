Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat vineri in al doilea an, fara sa se intrevada un final pentru acest conflict care a ucis deja zeci de mii de oameni, a distrus orase si localitati, a fortat milioane de persoane sa fuga si a adus o tensiune de Razboi Rece in relatiile internationale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „Corriere della Sera” ca liderul francez Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden intreprinde o calatorie in Polonia in aceasta saptamana, insa nu va vizita cu aceasta ocazie si Ucraina vecina, la aproape un an de la declansarea invaziei ruse in aceasta tara, a indicat un oficial al Casei Albe, pe fondul speculatiilor referitoare la o eventuala…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ''decisive'' pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmit AFP si Reuters, informeaza…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reactionat marți dupa rapoartele occidentale conform carora Rusia nu dispune de rachete și artilerie, spunand ca stocurile de arme ale tarii sunt suficiente pentru a continua lupta in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri miliardarilor, oamenilor de afaceri si politicienilor care participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si le-a spus ca livrarile occidentale de tancuri si unitati de aparare antiaeriana ar trebui sa ajunga in Ucraina mai repede,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca operatiunea militara din Ucraina (n.r.: așa cum numește Rusia invazia) are un avant pozitiv si ca spera ca soldatii sai vor obtine mai multe victorii, dupa ce Rusia a revendicat controlul asupra orasului minier de sare Soledar, din estul Ucrainei, transmite…