- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a promulgat, marti, suspendarea participarii Rusiei la New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara care mai era inca in vigoare cu Statele Unite. Informatia a fost publicata pe site-ul oficial de informatii juridice din Rusia, decizia intrand, astfel, imediat in vigoare.

