Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat azi legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor organismelor internationale atunci cand acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters, citata de agerpres . Kremlinul…

- Moscova iși va deschide noile centre de vaccinare impotriva coronavirusului, de sambata. Primele categorii care urmeaza sa primeasca vaccinul vor fi profesorii, doctorii și asistenții sociali. Anunțul a fost facut astazi de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit Reuters . Președintele rus…

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a elogiat joi pe omologul sau american, Donald Trump, pentru rolul jucat in stabilizarea pietelor petrolului si in acelasi timp l-a criticat pentru faptul ca administratia sa a adoptat sanctiuni impotriva Rusiei de 46 de ori, relateaza Reuters.Putin a facut…

- Camera inferioara a Parlamentului Federatiei Ruse a aprobat miercuri un proiect de lege ce confera legislatiei nationale prevalenta in fata tratatelor si regulamentelor institutiilor internationale in cazul in care acestea intra in conflict cu textul Constitutiei ruse, informeaza Reuters potrivit…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Vladimir Putin a raspuns rapid la acuzațiile facute de Emanuel Macron pe tema posibilei otraviri de catre Rusia a opozantului Alksei Navalnii.Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez Emmanuel Macron ca acuzatiile fara fundament formulate impotriva Rusiei in cazul…