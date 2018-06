Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat recent ca este de parere ca cetatenii rusi, votantii, vor decide cine va fi succesorul sau la Kremlin, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax."Mereu ma gandesc la asta, nu exista niciun succesor in sensul clasic al cuvantului deoarece…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit sambata la Kremlin pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, transmite DPA. Intr-o conferinta de presa televizata dupa intalnire, seful guvernului de la Tokyo a declarat ca a convenit cu gazda sa asupra unei colaborari stranse pentru denuclearizarea peninsulei…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova privește cu regret anularea summitului dintre președintele Statelor Unite, Donlad Trump, și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova priveste cu regret anularea summitului dintre presedintele Statelor Unite, Donlad Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un membru al staff-ului de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat luni ca presedintele american Donald Trump a sugerat in cadrul unei convorbiri telefonice de luna trecuta cu Vladimir Putin ca un summit intre Rusia si SUA ar putea avea loc la Casa Alba.