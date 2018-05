Stiri pe aceeasi tema

- Abonat pana acum la Mercedes, Vladimir Putin a aparut la ceremonia de reinvestitura intr-un automobil ”made in Rusia”. Un mesaj pentru Occident. Proiectarea noii limuzine a fost ordonata chiar de liderul de la Kremlin iar statul s-a executat, finantand acest proiect ce ar starni invidia capetelor incoronate…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. Putin a obtinut astfel al patrulea mandat prezidential,…

- Administratia Donald Trump a comunicat, joi seara, ca nu este surprinsa de amenintarile presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a declarat ca armata rusa poate ataca nuclear Statele Unite, Washingtonul recomandandu-le cetatenilor americani sa fie linistiti. - continua -

