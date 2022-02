Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”, informeaza Reuters. In aceste momente, Putin are o intalnire televizata cu ministrul apararii, Serghei Șoigu, și cu șeful marelui stat major, Valeri Gherasimov. „Dragi colegi, […] The post Vladimir Putin a ordonat punerea in alerta a FORȚELOR NUCLEARE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .