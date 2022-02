Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei, pentru a organiza cazarea celor care parasesc cele doua republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agentia de…

- A crescut vertiginos numarul ciocnirilor armate dintre ucraineni si separatisti in ultimele ore. Vestul crede ca este prima etapa a invaziei rusesti in Ucraina. Iata cum au sunat sirenele in Donețk: Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr…

- Vladimir Putin i-a ordonat, vineri, ministrului pentru situații de urgența rus, Aleksandr Ciuprian, sa mearga la Rostov pe Don pentru a organiza cazarea persoanelor care parasesc regiunile separatiste din estul Ucrainei.

- O explozie puternica s-a produs, vineri seara, in centrul orasului ucrainean Donetk, in apropierea sediului administratiei separatiste. Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a inasprit discursul cu privire la situația din Ucraina, spunand ca razboiul din estul țarii arata ca un genocid. Declarațiile președintelui rus au avut ca scop abordarea problemei discriminarii fața de vorbitorii de limba rusa dincolo de granițele Rusiei, mulți locuind…